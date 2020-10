IVA ZANICCHI E IL COVID: «VAI AL PRONTO SOCCORSO SE NON SENTI PIÙ IL GUSTO DELLA POLENTA»

Ma quali tamponi? Quali test sierologici? Se pensi di avere contratto il Coronavirus (per la scienza Covid-19 o meglio, Sars-Cov2) Iva Zanicchi ha la soluzione, che ha spiattellato durante una puntata di Ogni mattina, oggi su Tv8.

«Pensiamo alle condizioni di chi viene messo in un ospedale, in rianimazione, ho la pelle d’oca perché sono amica di tanti medici e di infermieri… E’ la disperazione vera, solitudine mista alla disperazione e sai che forse non ce la farai e non potrai avere una parola di conforto dai tuoi… Fate così: appena uno ha i primi sintomi rimanete a casa e non andate al pronto soccorso, dopo tre o quattro giorni se la febbre persiste e avete la tosse o vi manca il gusto come ad esempio se mangio la polenta e non sa più di niente andate all’ospedale perché è inutile dire riempiamo i reparti… Pazienza! È terribile vedere persone che muoiono in attesa di essere ricoverate come abbiamo visto in questi giorni».

Un metodo un po' empirico, ma del resto Iva è Iva, e non ti puoi aspettare altro che sforni soluzioni Zanicchi style. Chissà se la prenderanno in futuro anche come Ministro della Sanità?